Макрон дал государственный прием в Елисейском дворце в честь Токаева (фото)

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил государственный прием от имени президента Франции Эмманюэля Макрона, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы Казахстана, президент Франции дал в Елисейском дворце государственный прием в честь президента Казахстана.

Обращаясь к Эмманюэлю Макрону и его супруге Бриджит Макрон, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил их за особое гостеприимство и дружественное отношение к казахской делегации.

На прием были приглашены члены правительства Франции, известные политики, представители деловых, научных и дипломатических кругов, а также видные деятели культуры и спорта двух стран.