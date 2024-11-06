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Макрон дал государственный прием в Елисейском дворце в честь Токаева (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил государственный прием от имени президента Франции Эмманюэля Макрона, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы Казахстана, президент Франции дал в Елисейском дворце государственный прием в честь президента Казахстана.

Обращаясь к Эмманюэлю Макрону и его супруге Бриджит Макрон, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил их за особое гостеприимство и дружественное отношение к казахской делегации.

На прием были приглашены члены правительства Франции, известные политики, представители деловых, научных и дипломатических кругов, а также видные деятели культуры и спорта двух стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2183504-makron-dal-gosudarstvennyy-priem-v-eliseyskom-dvorce-v-chest-tokaeva-foto/

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