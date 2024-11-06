"Глубоко впечатлен": Токаев рассказал о своем визите во Францию
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем микроблоге в соцсети Х сегодня поделился впечатлениями о поездке во Францию, передает NUR.KZ.
"Глубоко впечатлен теплотой приема и содержанием своего государственного визита во Францию. Высокой оценки заслуживают договоренности, достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне. Искренне благодарю президента Эмманюэля Макрона за проявленное уважение к народу Казахстана", - написал он.
Также Токаев добавил, что пригласил своего французского коллегу посетить Казахстан с ответным визитом.
Отметим, что ранее в Х Макрон посвятил твит сегодняшнему визиту Токаева в Париж - президент Франции на казахском языке написал о дружбе наших народов.
Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Французскую республику. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Отмечалось, что в Елисейском дворце состоятся переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Сегодня Акорда показала, как президента Токаева встречали в Елисейском дворце.
Также сегодня Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эмманюэль Макрон провели неформальную беседу, прогулявшись с собаками в саду Елисейского дворца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2183459-gluboko-vpechatlen-tokaev-rasskazal-o-svoem-vizite-vo-franciyu/