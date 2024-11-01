Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

ООН назначила и.о. постоянного координатора в Казахстане

Опубликовано:

Стивен О’Малли
Стивен О’Малли. Фото: instagram.com/uninkazakhstan

ООН назначила исполняющего обязанности постоянного координатора в Казахстане - им стал Стивен О`Малли, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что сегодня Стивен О’Малли приступил к работе в качестве и.о. постоянного координатора ООН в Казахстане.

"Обладая более чем 25-летним опытом работы в области развития и гуманитарной деятельности, г-н О’Малли привнес в эту должность богатый опыт, укрепив приверженность ООН продвижению устойчивого развития в Казахстане", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте ООН в РК, офис постоянного координатора ООН в Республике Казахстан действует под стратегическим руководством постоянного координатора ООН и поддерживает создание и внедрение механизмов, которые гарантируют, что все члены могут в полной мере участвовать в консультациях и процессах принятия решений страновой группы ООН (СГООН), а также информированы посредством регулярного общения и обмена информацией.

Постоянный координатор с усиленными полномочиями и лидерством является высокопоставленным представителем системы развития ООН на страновом уровне, назначенным представителем и подотчетным Генеральному секретарю ООН.

Офис постоянного координатора ООН в Казахстане выполняет следующие пять ключевых функций в поддержку обязанностей постоянного координатора и Страновой группы ООН:

  • стратегическое планирование;
  • экономика развития;
  • коммуникации и информационная деятельность;
  • партнерство и финансирование развития;
  • управление данными, результатами и отчетность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2181777-oon-naznachila-ispolnyayushchego-obyazannosti-postoyannogo-koordinatora-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie