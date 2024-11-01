ООН назначила и.о. постоянного координатора в Казахстане
Опубликовано:
ООН назначила исполняющего обязанности постоянного координатора в Казахстане - им стал Стивен О`Малли, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что сегодня Стивен О’Малли приступил к работе в качестве и.о. постоянного координатора ООН в Казахстане.
"Обладая более чем 25-летним опытом работы в области развития и гуманитарной деятельности, г-н О’Малли привнес в эту должность богатый опыт, укрепив приверженность ООН продвижению устойчивого развития в Казахстане", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте ООН в РК, офис постоянного координатора ООН в Республике Казахстан действует под стратегическим руководством постоянного координатора ООН и поддерживает создание и внедрение механизмов, которые гарантируют, что все члены могут в полной мере участвовать в консультациях и процессах принятия решений страновой группы ООН (СГООН), а также информированы посредством регулярного общения и обмена информацией.
Постоянный координатор с усиленными полномочиями и лидерством является высокопоставленным представителем системы развития ООН на страновом уровне, назначенным представителем и подотчетным Генеральному секретарю ООН.
Офис постоянного координатора ООН в Казахстане выполняет следующие пять ключевых функций в поддержку обязанностей постоянного координатора и Страновой группы ООН:
- стратегическое планирование;
- экономика развития;
- коммуникации и информационная деятельность;
- партнерство и финансирование развития;
- управление данными, результатами и отчетность.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2181777-oon-naznachila-ispolnyayushchego-obyazannosti-postoyannogo-koordinatora-v-kazahstane/