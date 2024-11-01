ООН назначила и.о. постоянного координатора в Казахстане

ООН назначила исполняющего обязанности постоянного координатора в Казахстане - им стал Стивен О`Малли, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что сегодня Стивен О’Малли приступил к работе в качестве и.о. постоянного координатора ООН в Казахстане.

"Обладая более чем 25-летним опытом работы в области развития и гуманитарной деятельности, г-н О’Малли привнес в эту должность богатый опыт, укрепив приверженность ООН продвижению устойчивого развития в Казахстане", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте ООН в РК, офис постоянного координатора ООН в Республике Казахстан действует под стратегическим руководством постоянного координатора ООН и поддерживает создание и внедрение механизмов, которые гарантируют, что все члены могут в полной мере участвовать в консультациях и процессах принятия решений страновой группы ООН (СГООН), а также информированы посредством регулярного общения и обмена информацией.

Постоянный координатор с усиленными полномочиями и лидерством является высокопоставленным представителем системы развития ООН на страновом уровне, назначенным представителем и подотчетным Генеральному секретарю ООН.

Офис постоянного координатора ООН в Казахстане выполняет следующие пять ключевых функций в поддержку обязанностей постоянного координатора и Страновой группы ООН:

стратегическое планирование;

экономика развития;

коммуникации и информационная деятельность;

партнерство и финансирование развития;

управление данными, результатами и отчетность.