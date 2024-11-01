Скорый визит во Францию обсудил Токаев с новоназначенным послом

Президент Казахстана принял посла Франции. Были обсуждены вопросы повестки предстоящего государственного визита президента Казахстана во Французскую Республику, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства принял посла Франции Сильвана Гиоге.

Поздравив французского посла с назначением, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что его дипломатическая миссия приходится на очень активный период развития двусторонних отношений.

Президент подчеркнул, что Казахстан придает важное значение всестороннему углублению сотрудничества с Францией и пожелал послу Сильвану Гиоге успехов на ответственном посту.

В рамках встречи были обсуждены вопросы повестки предстоящего государственного визита президента Казахстана во Французскую Республику.

Глава государства выразил надежду, что данный визит позволит наметить новые перспективы взаимодействия между Астаной и Парижем и придаст серьезный импульс дальнейшему укреплению казахско-французского стратегического партнерства.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял верительные грамоты новых послов ряда государств. А именно, верительные грамоты вручили посол Французской Республики Сильван Гиоге, посол Европейского Союза Алешка Симкич, посол Финляндской Республики Янне Хейсканен, посол Канады Кристофер Дагган, посол Федеративной Республики Бразилия Марсель Фортуна Биато.

Вчера пресс-служба Акорды сообщала, что в начале следующей недели Касым-Жомарт Токаев посетит Францию с государственным визитом.

Последний раз Касым-Жомарт Токаев совершал официальный визит во Францию в ноябре 2022 года. Тогда главы государств провели переговоры, в ходе которых наш президент пригласил Макрона в Казахстан.

Почти год спустя состоялась очередная встреча Токаева и Макрона, на этот раз – в Казахстане. Токаев называл визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "не быть вассалом каких-либо держав, а поддерживать уравновешенные отношения с различными странами".

Позже главы государств провели переговоры, а также приняли участие в бизнес-форуме. Тогда же президент Франции посетил специальную выставку "Этноаул", где попробовал поиграть в национальную игру "асық ату".

В феврале этого года стало известно, что президент Казахстана подарил Эмманюэлю Макрону щенят породы тазы, которые ему приглянулись на выставке в Астане. С тех пор в Сети неоднократно появлялись снимки Макрона с подаренными ему собаками.