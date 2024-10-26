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Токаев поздравил президента Австрии

Опубликовано:

Президенты
Президенты. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму федеральному президенту Австрии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Ван дер Беллена с Национальным днем Австрийской Республики.

"В своем поздравлении президент отметил позитивную динамику сотрудничества между двумя странами, а также выразил уверенность в том, что совместными усилиями казахско-австрийское взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо двух народов.

Глава государства пожелал Александру Ван дер Беллену и народу Австрии благополучия и процветания", - рассказали в Акорде.

По данным calend.ru, 26 октября австрийцы празднуют Национальный день Австрийской республики (National Day in Austria). История праздника связана с выводом иностранных войск с территории Австрии и в память провозглашения постоянного нейтралитета в 1955 году.

Оккупационные войска союзников после окончания Второй мировой войны размещались на территории Австрии в течение 10 лет.

Подписанный 15 мая 1955 года в Вене государственный договор восстановил независимость и полный суверенитет Австрии. Он вступил в силу 27 июля 1955 года, после чего войска союзников были выведены из страны.

В этом же году 26 октября вслед за выводом последних иностранных воинских частей правительство утвердило федеральный конституционный закон, провозгласивший постоянный нейтралитет Австрии и исключавший возможность присоединения к каким-либо военным союзам или создание иностранных военных баз в Австрии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2178936-tokaev-pozdravil-prezidenta-avstrii/

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