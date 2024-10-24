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БРИКС в Казани: кулуарные встречи Токаева с президентами ряда стран показала Акорда

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Касым-Жомарт Токаев с участниками саммита БРИКС в Казани
Касым-Жомарт Токаев с участниками саммита БРИКС в Казани. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в кулуарах XVI саммита БРИКС в Казани провел ряд бесед с главами государств нескольких стран, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, в кулуарах пленарного заседания XVI Саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" в Казани президент Касым- Жомарт Токаев провел краткие беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Беларуси Александром Лукашенко, Генеральным Секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином и руководителем администрации президента Монголии Гомбожавын Занданшатаром.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Чжан Мин
Касым-Жомарт Токаев и Чжан Мин. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял участие в XVI саммите БРИКС в Казани, где высказался о потенциале объединения и высказался о ситуации на Ближнем Востоке и в Украине.

Напомним, накануне, 23 октября, Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI саммите глав государств БРИКС.

В тот же день Токаев встретился с Путиным и другими мировыми лидерами на саммите БРИКС.

На официальном сайте говорится, что БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят Федеративная Республика Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика и Южно-Африканская Республика.

Создание БРИКС инициировала российская сторона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2177745-tokaev-provel-ryad-besed-s-uchastnikami-sammita-briks-plyus/

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