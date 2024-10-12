Токаев направил телеграмму испанскому королю

Глава государства направил телеграмму поздравления королю Испании Фелипе VI – он поздравил политика и его народ с Днем испанской нации, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации, опубликованной пресс-службой президента в Telegram, Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Фелипе VI с Днем испанской нации.

Как сказано в телеграмме, сегодня Королевство – это сильное государство, опирающееся на высокий социально-экономический потенциал и пользующееся бесспорным авторитетом на международной арене.

️"Глава государства с удовлетворением отметил укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Испанией. Он выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям взаимовыгодное сотрудничество будет неизменно развиваться во благо двух народов.

️Президент Казахстана пожелал королю Испании успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному испанскому народу – процветания и благополучия", – сообщили в Акорде.

На днях, напомним, президент побывал с визитом в Туркменистане.

Там он провел переговоры с экс-президентом страны, а ныне – председателем Халк Маслахаты (верхняя палата туркменского парламента) – Гурбангулы Бердымухамедовым.

Также Токаев и председатель Халк Маслахаты приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Абаю Кунанбайулы в Ашхабаде.

После этого Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели переговоры в узком формате. Далее состоялись переговоры в расширенном формате. Итогом переговоров стало подписание президентами Казахстана и Узбекистана ряда документов.

А утром 11 октября Токаев прибыл в здание Торгово-промышленной палаты Туркменистана для участия в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". На мероприятии Токаев высказался о нейтралитете Туркменистана.