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Токаев встретился с председателем Национальной Ассамблеи Южной Кореи

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Касым-Жомарт Токаев и У Вон Шик
Касым-Жомарт Токаев и У Вон Шик. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея У Вон Шиком, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент подчеркнул, что первый визит У Вон Шика в качестве председателя Национальной Ассамблеи Республики Корея в Казахстан является ярким свидетельством особых отношений между двумя странами.

️Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил динамичное развитие многогранного сотрудничества с Южной Кореей, являющейся одним из ключевых партнеров Казахстана в Азии.

️Глава государства выразил поддержку усилиям сторон по активизации межпарламентского взаимодействия, которое служит важным механизмом в деле дальнейшего укрепления политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

У Вон Шик
У Вон Шик. Фото: Акорда

У Вон Шик поблагодарил президента Казахстана за оказанное гостеприимство и подтвердил приверженность углублению казахско-корейских отношений по всему спектру направлений

️Собеседники обсудили ход реализации текущих и перспективных совместных проектов, в том числе в сферах автомобилестроения, энергетики, промышленности, образования и культуры.

️Подчеркнута важность поддержания диалога на всех уровнях, включая встречи в рамках многосторонних площадок.

Отметим, что летом этого года состоялся визит президента Республики Корея в Казахстан - Касым-Жомарт Токаев встретил в Акорде президента Южной Кореи Юн Сок Еля.

Позже пресс-служба президента показала кадры торжественной церемонии.

Лидеры стран провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель вновь подтвердили намерение реализовать договоренности о выведении отношений между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства, достигнутые в ходе визита президента Казахстана в Корею.

Затем глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея в расширенном формате

По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли совместное заявление, а членами официальных делегаций были подписаны документы.

По завершении переговоров глава государства и президент Республики Корея выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Позже главы государств приняли участие в Казахско-корейском бизнес-форуме.

Также главы двух государств посетили выставку "Ұлы дала алтыны" ("Золото Великой степи") и гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи.

А после Токаев лично проводил главу Южной Кореи в аэропорту Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2172163-tokaev-vstretilsya-s-predsedatelem-nacionalnoy-assamblei-korei/

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