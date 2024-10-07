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Токаев поздравил Путина с днем рождения

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму своему российскому коллеге Владимиру Путину, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы Казахстана, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с поздравлениями президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения.

Отметим, сегодня президент России празднует свое 72-летие.

По информации на официальном сайте Кремля, Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье Шеломовой Марии Ивановны и Путина Владимира Спиридоновича.

Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета и московскую Высшую школу КГБ №1.

После окончания ЛГУ начал работу в органах государственной безопасности, сначала – в секретариате Управления, потом в контрразведывательном подразделении.

Позже работал отработал в контрразведывательном подразделении.

В 1985–1990 годах работал в ГДР, проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене.

После возвращения из Германии в Ленинград Владимир Путин с 1990 года занимал должность помощника ректора Ленинградского госуниверситета по международным вопросам.

В 1996 году переехал в Москву, где началась его политическая карьера.

С 1983 по 2013 год был женат на Людмиле Шкребневой. В браке у пары родились две дочери - Екатерина и Мария.

Путин избирался президентом России пять раз: в 2000-м, 2004-м, 2012-м, 2018 и 2024 годах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2171193-tokaev-pozdravil-putina-s-dnem-rozhdeniya/

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