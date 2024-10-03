Токаев встретился с министром иностранных дел Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава МИД проинформировал президента о текущей деятельности министерства.

Также доложил об итогах участия в работе 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в Саммите будущего.

Сообщил о состоявшихся переговорах с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами внешнеполитических ведомств иностранных государств и руководителями международных организаций.

️В ходе встречи был рассмотрен график предстоящих внешнеполитических мероприятий с участием президента Казахстана.

️Глава государства поставил перед министерством иностранных дел ряд задач по основным направлениям работы.

На официальном сайте ООН говорится, что генеральная Ассамблея, учрежденная в 1945 году согласно уставу Организации Объединенных Наций, занимает в Организации Объединенных Наций центральное место, являясь ее главным совещательным, директивным и представительным органом.

Состоящая из всех 193 членов Организации Объединенных Наций, она представляет собой уникальный форум для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, затронутых в Уставе. Она играет также важную роль в процессе выработки стандартов и кодификации международного права.

10 сентября этого года состоялось открытие 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. А 22 и 23 сентября 2024 года прошел Саммит будущего.