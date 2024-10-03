Токаев встретился с министром иностранных дел Казахстана
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава МИД проинформировал президента о текущей деятельности министерства.
Также доложил об итогах участия в работе 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и в Саммите будущего.
Сообщил о состоявшихся переговорах с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами внешнеполитических ведомств иностранных государств и руководителями международных организаций.
️В ходе встречи был рассмотрен график предстоящих внешнеполитических мероприятий с участием президента Казахстана.
️Глава государства поставил перед министерством иностранных дел ряд задач по основным направлениям работы.
На официальном сайте ООН говорится, что генеральная Ассамблея, учрежденная в 1945 году согласно уставу Организации Объединенных Наций, занимает в Организации Объединенных Наций центральное место, являясь ее главным совещательным, директивным и представительным органом.
Состоящая из всех 193 членов Организации Объединенных Наций, она представляет собой уникальный форум для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, затронутых в Уставе. Она играет также важную роль в процессе выработки стандартов и кодификации международного права.
10 сентября этого года состоялось открытие 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. А 22 и 23 сентября 2024 года прошел Саммит будущего.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2169502-glava-mid-otchitalsya-tokaevu-ob-uchastii-v-rabote-79-oy-sessii-genassamblei-oon/
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