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Токаев направил телеграмму в Южную Корею

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Токаев и Юн Сок Ель
Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Южной Кореи Юн Сок Еля и корейский народ с Национальным днем, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Республики Корея.

"Корея - это государство, добившееся больших успехов в своем экономическом и технологическом развитии. Президент Казахстана подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами динамично развивается в духе стратегического партнерства. Также выражена уверенность в том, что казахско-корейское сотрудничество, основанное на традиционной дружбе и прочных связях, будет и впредь укрепляться во благо наших народов", - сказано в сообщении Акорды.

Также глава государства пожелал президенту Республики Корея успехов в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу - процветания и благополучия.

Напомним, в июне текущего года президент Южной Кореи Юн Сок Ель с рабочим визитом посетил Казахстан, после чего его в Акорде встретил Касым-Жомарт Токаев. Позже пресс-служба президента показала кадры торжественной церемонии.

Лидеры стран провели переговоры в узком составе. Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ель вновь подтвердили намерение реализовать договоренности о выведении отношений между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства, достигнутые в ходе визита президента Казахстана в Корею.

Затем глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Елем в расширенном формате. По итогам переговоров президенты Казахстана и Кореи приняли совместное заявление, а членами официальных делегаций были подписаны документы.

После этого оба главы стран выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации. Также лидеры Казахстана и Южной Кореи приняли участие в Казахско-корейском бизнес-форуме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2168320-tokaev-napravil-telegrammu-v-yuzhnuyu-koreyu/

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