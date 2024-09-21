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Токаев направил телеграмму Пашиняну

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян
Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с Днем независимости Республики Армения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации пресс-службы президента, в своей поздравительной телеграмме Токаев отметил, что под руководством премьер-министра Никола Пашиняна Армения добилась больших успехов в государственном строительстве, обеспечении благосостояния граждан и укреплении своего международного авторитета.

️"Касым-Жомарт Токаев, следуя духу дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, подтвердил свою приверженность всемерному укреплению казахско-армянских отношений.

Президент пожелал армянскому лидеру успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Армении – благополучия и прогресса", – говорится в сообщении Акорды.

В апреле текущего года, напомним, президент побывал в Армении с госвизитом, где провел переговоры с руководством страны.

"Мы полностью поддерживаем инициативу о выведении на новый уровень казахско-армянского взаимодействия. Мы с большим уважением относимся к уходящей вглубь веков истории, древней культуре и традициям армянского народа", – отмечал тогда Касым-Жомарт Токаев.

В мае Казахстан предоставлял Армении и Азербайджану площадку для переговоров в Алматы – в них участвовали главы МИД республик. Корреспондент NUR.KZ побывал на месте событий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2164234-tokaev-napravil-telegrammu-pashinyanu/

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