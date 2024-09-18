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Строительство комплексов на границе с Кыргызстаном: Токаев подписал закон

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Касым-Жомарт Токаев подписывает документ
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент подписал закон о создании индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска с Кыргызстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек", - сообщается в Telegram-канале Акорды.

Текст закона, как отмечается, публикуется в печати.

Отметим, что соглашение о создании индустриального торгово-логистического комплекса вблизи пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек" Казахстан и Кыргызстан подписали в июне прошлого года, сообщалось на официальном сайте кабмина РК.

Предполагается, что комплекс будет состоять из производственных площадок, складов для хранения товаров и оборудования, а также транспортной инфраструктуры. Это позволит ускорить доставку грузов и уменьшить затраты на логистику.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2163046-tokaev-podpisal-zakon-o-sozdanii-industrialnogo-kompleksa-u-punktov-propuska-s-kyrgyzstanom/

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