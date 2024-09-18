Строительство комплексов на границе с Кыргызстаном: Токаев подписал закон

Президент подписал закон о создании индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска с Кыргызстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек", - сообщается в Telegram-канале Акорды.

Текст закона, как отмечается, публикуется в печати.

Отметим, что соглашение о создании индустриального торгово-логистического комплекса вблизи пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек" Казахстан и Кыргызстан подписали в июне прошлого года, сообщалось на официальном сайте кабмина РК.

Предполагается, что комплекс будет состоять из производственных площадок, складов для хранения товаров и оборудования, а также транспортной инфраструктуры. Это позволит ускорить доставку грузов и уменьшить затраты на логистику.