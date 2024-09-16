Садыр Жапаров посетит Казахстан

Садыр Жапаров 17 сентября прилетит в Казахстан для участия во второй встрече глав государств "Центральная Азия – Германия", передает NUR.KZ со ссылкой на администрацию президента Кыргызстана.

Как сообщается в официальном Telegram-канале президента Кыргызстана, в рамках визита Садыр Жапаров примет участие во второй встрече глав государств Центральной Азии и федерального канцлера ФРГ.

Стороны обсудят актуальные вопросы региональной повестки, в том числе расширение сотрудничества Центральноазиатского региона с Федеративной Республикой Германия во всех сферах, представляющий взаимный интерес.

"Также Садыр Жапаров примет участие во встрече президентов стран Центральной Азии с предпринимателями ФРГ, проведет отдельную встречу с бизнес-сообществом Германии и двусторонние переговоры с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем", - отметил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызской Республики Муратбек Азымбакиев.

Напомним, 31 августа Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Независимости. Президент Казахстана пожелал кыргызскому лидеру дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана - благополучия и процветания.

Ранее в августе президент Кыргызстана посещал Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом саммите глав государств Диалога "Центральная Азия + Япония". Позже Касым-Жомарт Токаев вместе с президентами Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана посетили гала-концерт "Вечер дружбы" в "Астана Опера".

Также в начале июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров прилетал в Казахстан для участия в саммите ШОС.