Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Бразилии с национальным праздником - Днем независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание президенту Луису Инасиу Луле да Силве по случаю Дня независимости Федеративной Республики Бразилия.

"Отметив важность этого праздника в истории страны как символа национального единства и согласия, глава государства пожелал бразильскому народу дальнейшего процветания и благополучия.

Президент также выразил уверенность, что совместными усилиями отношения между Казахстаном и Бразилией будут и впредь укрепляться в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки", - отметили в Акорде.

Добавим, что День независимости Бразилии - это национальный праздник. Отмечается ежегодно после того, как 7 сентября 1822 года Бразилия провозгласила независимость от Португалии. Официально является нерабочим днем по всей стране. В этот день в столице проходит праздничный военный парад. На нем обязательно присутствует президент Бразилии и члены правительства.