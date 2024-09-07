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Токаев поздравил президента Бразилии

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Президенты Казахстана и Бразилии
Президенты Казахстана и Бразилии. Фото: t.me/aqorda_resmi/19483

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Бразилии с национальным праздником - Днем независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание президенту Луису Инасиу Луле да Силве по случаю Дня независимости Федеративной Республики Бразилия.

"Отметив важность этого праздника в истории страны как символа национального единства и согласия, глава государства пожелал бразильскому народу дальнейшего процветания и благополучия.

Президент также выразил уверенность, что совместными усилиями отношения между Казахстаном и Бразилией будут и впредь укрепляться в духе традиционной дружбы и взаимной поддержки", - отметили в Акорде.

Добавим, что День независимости Бразилии - это национальный праздник. Отмечается ежегодно после того, как 7 сентября 1822 года Бразилия провозгласила независимость от Португалии. Официально является нерабочим днем по всей стране. В этот день в столице проходит праздничный военный парад. На нем обязательно присутствует президент Бразилии и члены правительства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2158497-tokaev-pozdravil-prezidenta-brazilii/

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