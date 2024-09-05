Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В беседе с руководителем финансового института были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в целях стимулирования экономического роста страны.

️Президент подчеркнул, что Исламский банк развития выступает надежным партнером в стремлении Казахстана к устойчивому развитию.

️За годы сотрудничества с банком реализовано более 70 совместных проектов с общим объемом инвестиций около 2 млрд долларов.

️Глава государства приветствовал актуализацию Стратегического рамочного соглашения с ИБР, предусматривающего дополнительные условия финансовой поддержки для реализации ряда значимых инфраструктурных и индустриальных проектов.

️В свою очередь Мухаммад Сулейман Аль-Джассер положительно оценил итоги реализации совместных проектов, подтвердив готовность к дальнейшему участию в диверсификации экономики Казахстана.

По информации на официальном сайте фининститута, Исламский банк развития - многосторонний банк развития, работающий над улучшением жизни тех, кому мы служим, путем содействия социально-экономическому развитию в странах-членах и мусульманских общинах по всему миру, обеспечивая масштабное воздействие.

Работает с целью содействовать всестороннему развитию человеческого потенциала, уделяя особое внимание таким приоритетным направлениям, как борьба с бедностью, улучшение здоровья, развитие образования, совершенствование управления и обеспечение процветания народа.