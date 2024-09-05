Граждан Казахстана призвали покинуть Украину

Гражданам Казахстана порекомендовали покинуть территорию Украины. Наряду с этим людей просят не игнорировать воздушную тревогу и выполнять рекомендации властей, передает NUR.KZ со ссылкой на посольство.

"В связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территорию Украины", - говорится в официальном Telegram-канале посольства РК в Украине.

Казахстанцы могут воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, далее - коммерческими авиасообщениями. При этом в случае выезда через Польшу необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна.

Наряду с этим посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.

Контактный номер Консульского отдела посольства:

+38(044) 4831596;

+38(044) 4891031.

Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +380673470408.

Ранее посольство Кыргызстана призвало своих граждан временно воздержаться от поездок в Россию.

Напомним, в начале сентября российское Минобороны заявило об атаке более 150 украинских беспилотников на 15 российских регионов, включая Москву.

Позже Русская служба Би-Би-Си сообщала, что российские военные нанесли ракетный удар по учебному центру ВСУ в Полтаве. По данным офиса генерального прокурора Украины, погиб 51 человек и более 200 ранены. Удар был нанесен двумя баллистическими ракетами, заявило украинское Минобороны.

Вчера мы писали, что Польша подняла в воздух самолеты из-за атаки на Украину.