Граждан Казахстана призвали покинуть Украину
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Гражданам Казахстана порекомендовали покинуть территорию Украины. Наряду с этим людей просят не игнорировать воздушную тревогу и выполнять рекомендации властей, передает NUR.KZ со ссылкой на посольство.
"В связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территорию Украины", - говорится в официальном Telegram-канале посольства РК в Украине.
Казахстанцы могут воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, далее - коммерческими авиасообщениями. При этом в случае выезда через Польшу необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна.
Наряду с этим посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.
Контактный номер Консульского отдела посольства:
- +38(044) 4831596;
- +38(044) 4891031.
Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +380673470408.
Ранее посольство Кыргызстана призвало своих граждан временно воздержаться от поездок в Россию.
Напомним, в начале сентября российское Минобороны заявило об атаке более 150 украинских беспилотников на 15 российских регионов, включая Москву.
Позже Русская служба Би-Би-Си сообщала, что российские военные нанесли ракетный удар по учебному центру ВСУ в Полтаве. По данным офиса генерального прокурора Украины, погиб 51 человек и более 200 ранены. Удар был нанесен двумя баллистическими ракетами, заявило украинское Минобороны.
Вчера мы писали, что Польша подняла в воздух самолеты из-за атаки на Украину.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2157730-grazhdan-kazahstana-prizvali-pokinut-ukrainu/