Токаев провел встречу с гендиректором Международной организации труда Жильбером Унгбо

Встреча президента Казахстана и генерального директора Международной организации труда Жильбера Унгбо прошла в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, приветствуя Жильбера Унгбо, глава государства отметил исключительную важность его визита с точки зрения придания серьезного импульса сотрудничеству между Казахстаном и Международной организацией труда.

Президент подчеркнул роль МОТ в продвижении принципов социальной справедливости в глобальном масштабе.

"Мы строим Справедливый Казахстан, и эта концепция перекликается с вашими инициативами социальной справедливости. Миссия МОТ по обеспечению надежного, справедливого и эффективного общественного договора, а также по продвижению прав трудящихся абсолютно неоспорима. Казахстан ратифицировал 25 ключевых конвенций МОТ. Эта работа будет продолжена", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства проинформировал о проводимых в нашей стране преобразованиях, направленных на улучшение социального благополучия граждан, обеспечение верховенства закона и прав человека.

Жильбер Унгбо высоко оценил реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы на пути построения Справедливого Казахстана.

Жильбер Унгбо и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Он также рассказал президенту о плодотворных встречах с представителями правительства и подчеркнул лидирующую позицию Казахстана в регионе по вопросам продвижения целей и задач МОТ.

"Ваша страна прилагает значительные усилия для обеспечения благоприятных социально-трудовых условий, что соответствует инициативам нашей Организации, продвигаемым в рамках Глобальной коалиции за социальную справедливость", – подчеркнул генеральный директор.

Собеседники условились и далее подкреплять сотрудничество практическими мерами, направленными на усиление социальной политики Казахстана и развитие взаимовыгодного партнерства с МОТ.

Напомним, 4 сентября в Астане состоялась международная научно-практическая конференция на тему "Продвижение социальной справедливости в эпоху экономики знаний и искусственного интеллекта", приуроченная к 20-летию Республиканского научно-исследовательского института по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В своей речи на конференции Жильбер Унгбо поздравил Казахстан с присоединением к Глобальной коалиции за социальную справедливость.

Также в конце июля сообщалось, что Казахстан планирует ратифицировать конвенцию МОТ, согласно которой нужно будет установить минимальную зарплату на уровне, достаточном для достойной жизни граждан. Ранее, в январе этого года, ведомством была разработана методика определения минимальной заработной платы по стандартам МОТ.