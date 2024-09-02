Токаев поздравил президента Вьетнама

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента То Лама с Днем независимости Социалистической Республики Вьетнам, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в своей телеграмме глава государства отметил впечатляющий прогресс Вьетнама на пути построения процветающего государства и гармоничного общества.

Подчеркнув теплый и дружественный характер отношений с Вьетнамом, основанных на взаимном доверии и партнерстве, президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему плодотворному сотрудничеству во благо развития наших стран.

Токаев пожелал президенту То Ламу успехов в его ответственной государственной деятельности, а вьетнамскому народу – мира и благополучия.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Словацкой Республики. Глава государства поздравил Петера Пеллегрини и словацкий народ с Днем Конституции.

Также 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиеева с Днем Независимости Узбекистана. В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил впечатляющие успехи Узбекистана в экономическом и социальном развитии, укреплении международного авторитета и улучшении благосостояния граждан.

Добавим, сегодня президент Казахстана обратился к народу с традиционным посланием. Прочесть полный текст послания можно здесь, а просмотреть видеозапись трансляции выступления - здесь.