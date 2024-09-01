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Токаев поздравил президента Словакии

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Петер Пеллегрини
Касым-Жомарт Токаев и Петер Пеллегрини. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму президенту Словацкой Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Петера Пеллегрини и словацкий народ с Днем Конституции.

В своей телеграмме глава государства выразил уверенность, что ценности Основного закона Словакии будут и далее служить незыблемой гарантией процветания и устойчивого развития страны.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Петеру Пеллегрини успехов в его государственной деятельности, а дружественному народу Словакии – благополучия и процветания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2155675-tokaev-pozdravil-prezidenta-slovakii/

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