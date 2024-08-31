Токаев направил телеграмму королю государства в Юго-Восточной Азии

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Малайзии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поздравил короля Султана Ибрагима с Днем независимости, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Подчеркнув высокие социально-экономические достижения Малайзии, президент с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Султану Ибрагиму успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии – процветания.

Напомним, в мае в Казахстан с визитом прилетал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. В Акорде тогда состоялись его переговоры с президентом Токаевым в расширенном и узком составах.