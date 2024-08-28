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Импортировать электроэнергию из Таджикистана может начать Казахстан

Опубликовано:

Линии электропередач
ЛЭП. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел переговоры по вопросам энергетического сотрудничества с Таджикистаном, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго РК.

Глава ведомства встретился с заместителем премьер-министра Таджикистана Усмонзода Усмонали и заместителем министра энергетики и водных ресурсов Манучехр Сафарзода.

Стороны договорились проработать возможность заключения договоров на урегулирование внеплановых перетоков электроэнергии между энергосистемами сопредельных государств до 15 октября 2024 года с заинтересованными организациям стран Центральной Азии.

В министерстве напомнили, что в 2023 году подписан Меморандум о взаимопонимании по поставкам электроэнергии, вырабатываемой открытым акционерным обществом "Рогунская ГЭС" в 2023-2032 годы в Казахстан.

"С удовлетворением отмечаю о запланированном в рамках Меморандума рассмотрении технических параметров и коммерческих условий возможного экспорта электроэнергии из Рогунской ГЭС в Казахстан, с учетом наличия технической возможности и согласованных режимов транзита электрической энергии по электрическим сетям Республики Узбекистан", - заявил Саткалиев.

Отметим, недавно Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстану необходимо построить как минимум три АЭС - если вопрос одобрят на референдуме.

Министр также отметил, что позиция казахстанцев по строительству атомной станции служит индикатором по трем параметрам человеческого измерения: интеллект, патриотичность и порядочность. По его словам, атомная энергетика - будущее Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2154406-importirovat-elektroenergiyu-iz-tadzhikistana-mozhet-nachat-kazahstan/

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