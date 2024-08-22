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"Объективно оценивать позицию Астаны": посла Беларуси пригласили в МИД Казахстана

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Посла Беларуси пригласили в МИД Казахстана
Посол Беларуси в МИД Казахстана. Фото: t.me/pressmfakz

Министр иностранных дел Казахстана призвал белорусскую сторону объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих в мире процессов, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МИД.

На сайте МИД сообщается, что министр Мурат Нуртлеу обсудил с послом Беларуси Павлом Утюпиным вопросы казахско-белорусского сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних организаций.

Нуртлеу подчеркнул, что Казахстан проводит сбалансированную и мирную внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права.

"Наша страна твердо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность.

В этой связи министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов", - сказано в сообщении МИД.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на ситуацию в Курской области России.

"Хотел бы отметить, что Казахстан всегда подчеркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств", - заявил официальный представитель МВД Айбек Смадияров.

До этого в МИД Казахстана отреагировали на ситуацию в Израиле и Иране и призвали страны к сдержанности.

До этого глава государства Касым-Жомарт Токаев сменил послов Казахстана в Венгрии и Албании и подписал соответствующие указы. Также был назначен посол по особым поручениям МИД Казахстана, им стал Жанибек Жараскан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2151811-obektivno-ocenivat-poziciyu-astany-posla-belarusi-priglasili-v-mid-kazahstana/

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