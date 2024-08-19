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Казахстан утвердил соглашение с Таиландом о безвизе

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Таиланд
Таиланд. Иллюстративное фото: Narathip Ruksa/Getty Images

Казахстан утвердил соглашение с Таиландом о безвизовом режиме. Соответствующий документ появился на портале Эталонного контрольного банка НПА в электронном виде, передает NUR.KZ.

На портале Эталонного контрольного банка НПА в электронном виде появился документ "Об утверждении Соглашения между правительством РК и правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов".

"Утвердить прилагаемое Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, совершенное в Бангкоке 23 апреля 2024 года", - говорится в описании.

Напомним, в сентябре прошлого года с конца сентября и до конца зимы Таиланд открывал возможность безвизового въезда для граждан Казахстана на 30 дней. При этом для более продолжительных поездок требовалось оформление соответствующей визы.

В марте стало известно, что наша страна намерена заключить с Таиландом новое соглашение о безвизе на 30 дней.

Согласно тексту соглашения, граждане государства одной стороны, владельцы действительных проездных документов, срок действия которых должен быть не менее шести месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2150608-kazahstan-utverdil-soglashenie-s-tailandom-o-bezvize/

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