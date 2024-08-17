Токаев направил телеграмму президенту Индонезии

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Джоко Видодо с Днем Независимости.

️Отметив впечатляющие социально-экономические достижения Индонезии, президент выразил приверженность дальнейшему развитию и углублению казахско-индонезийских отношений.

️Глава государства пожелал президенту Джоко Видодо успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному индонезийскому народу – счастья и благополучия.