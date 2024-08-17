Токаев направил телеграмму президенту Индонезии
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Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Джоко Видодо с Днем Независимости.
️Отметив впечатляющие социально-экономические достижения Индонезии, президент выразил приверженность дальнейшему развитию и углублению казахско-индонезийских отношений.
️Глава государства пожелал президенту Джоко Видодо успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному индонезийскому народу – счастья и благополучия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2150058-tokaev-napravil-telegrammu-prezidentu-indonezii/