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Токаев направил телеграмму президенту Индонезии

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Джоко Видодо
Касым-Жомарт Токаев и Джоко Видодо. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Джоко Видодо с Днем Независимости.

️Отметив впечатляющие социально-экономические достижения Индонезии, президент выразил приверженность дальнейшему развитию и углублению казахско-индонезийских отношений.

️Глава государства пожелал президенту Джоко Видодо успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному индонезийскому народу – счастья и благополучия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2150058-tokaev-napravil-telegrammu-prezidentu-indonezii/

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