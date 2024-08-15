Токаев поздравил премьер-министра Пакистана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму премьер-министру Пакистана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Шахбаза Шарифа с Днем независимости.

Президент Казахстана отметил значительные достижения Пакистана в укреплении своей государственности и построении процветающего общества. Он подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему укреплению сотрудничества с Пакистаном по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.

️Президент пожелал Шахбазу Шарифу успехов в его ответственной государственной деятельности, а пакистанскому народу – мира и благополучия.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Пакистан обрел независимость от Британии 14-15 августа 1947 года – с тех пор эта дата ежегодно отмечается как День независимости страны.