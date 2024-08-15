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Токаев поздравил премьер-министра Пакистана

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф.
Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму премьер-министру Пакистана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Шахбаза Шарифа с Днем независимости.

Президент Казахстана отметил значительные достижения Пакистана в укреплении своей государственности и построении процветающего общества. Он подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему укреплению сотрудничества с Пакистаном по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.

️Президент пожелал Шахбазу Шарифу успехов в его ответственной государственной деятельности, а пакистанскому народу – мира и благополучия.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Пакистан обрел независимость от Британии 14-15 августа 1947 года – с тех пор эта дата ежегодно отмечается как День независимости страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2149507-tokaev-pozdravil-premer-ministra-pakistana/

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