Роль Токаева в продвижении интересов стран Центральной Азии отметил глава Узбекистана

Шавкат Мирзиеев по итогам встречи глав-государств стран Центральной Азии в Астане поблагодарил за прием Касым-Жомарта Токаева, отметив его роль в продвижении общих интересов, передает NUR.KZ

"Присоединяюсь к словам искренней признательности в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за традиционно радужный прием и прекрасную организацию нашего саммита.

Хотел бы особо отметить ваши активные усилия, направленные на укрепление регионального взаимодействия в продвижении общих интересов наших стран", - отметил Шавкат Мирзиеев.

Глава Узбекистана также акцентировал внимание на вышедшей накануне статье Токаева "Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию", отметив, что в ней представлен глубокий анализ "совместной работы и видение перспектив региональной кооперации на новом этапе".

Сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Также глава Узбекистана был удостоен еще одной награды - ее он получил из рук президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Ранее президенты стран Центральной Азии прибыли в Акорду для участия в VІ Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. До этого президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сегодня прилетел в Астану. Лидеры Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана прилетели в Астану вчера.

Также столицу прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В Акорде его торжественно встретил Касым-Жомарт Токаев, после начались переговоры и было подписано множество различных двусторонних документов. Вчера вечером главы государств Центральной Азии и Азербайджана посетили гала-концерт "Вечер дружбы" в "Астана опера". ️

А сегодня в Астане состоятся первый саммит диалога "Центральная Азия + Япония" и шестая Консультативная встреча глав государств ЦА. Ожидался приезд премьер-министра Японии Фумио Кишиды, однако его визит отменился.

Стало также известно, какие документы подписали лидеры стран Центральной Азии в ходе встречи сегодня.