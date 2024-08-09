Токаев созвонился с премьер-министром Японии после отмены его визита в Казахстан

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Японии Фумио Кишидой, передает NR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил слова солидарности японскому народу в связи с произошедшим накануне землетрясением в Японии и выразил надежду, что это не повлечет за собой серьезных последствий.

️В свою очередь Фумио Кишида с сожалением сообщил о вынужденном решении перенести сроки своего официального визита в Казахстан, в том числе для участия в первом Саммите Диалога "Центральная Азия + Япония".

Глава государства с пониманием воспринял решение о переносе запланированного визита.

️Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-японских отношений, а также обменялись мнениями по вопросам межрегионального взаимодействия.

Напомним, приезд Кишиды в Астану должен был состояться в рамках первого саммита диалога "Центральная Азия + Япония", куда прибыли президенты Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Ранее Акорда анонсировала визит японского премьера.

Однако стало известно о том, что Кишида отменил визит в страны Центральной Азии, в том числе в Казахстан, из-за землетрясения на юго-западе Японии в районе острова Кюсю.