Токаев созвонился с премьер-министром Японии после отмены его визита в Казахстан
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Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Японии Фумио Кишидой, передает NR.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев выразил слова солидарности японскому народу в связи с произошедшим накануне землетрясением в Японии и выразил надежду, что это не повлечет за собой серьезных последствий.
️В свою очередь Фумио Кишида с сожалением сообщил о вынужденном решении перенести сроки своего официального визита в Казахстан, в том числе для участия в первом Саммите Диалога "Центральная Азия + Япония".
Глава государства с пониманием воспринял решение о переносе запланированного визита.
️Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-японских отношений, а также обменялись мнениями по вопросам межрегионального взаимодействия.
Напомним, приезд Кишиды в Астану должен был состояться в рамках первого саммита диалога "Центральная Азия + Япония", куда прибыли президенты Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.
Ранее Акорда анонсировала визит японского премьера.
Однако стало известно о том, что Кишида отменил визит в страны Центральной Азии, в том числе в Казахстан, из-за землетрясения на юго-западе Японии в районе острова Кюсю.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2147007-tokaev-sozvonilsya-s-premer-ministrom-yaponii-posle-otmeny-ego-vizita-v-kazahstan/