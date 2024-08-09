Токаев поздравил президента и жителей Сингапура

Касым-Жомарт Токаев поздравил Тармана Шанмугаратнама и народ Сингапура с Национальным днем, пожелав благополучия и процветания, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В официальном Telegram-канале Акорды сообщается, что президент Казахстана отметил впечатляющий прогресс Сингапура в экономике, инновациях и общественном развитии.

Он подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему укреплению партнерства с Сингапуром, основанного на узах дружбы и взаимной поддержки.

Президент пожелал Тарману Шанмугаратнаму успехов в его начинаниях, а народу Сингапура – благополучия и процветания.

Добавим, на сайте Британской энциклопедии сообщается, что Сингапур обрел статус независимого государства 9 августа 1965 года, отделившись от Малайзии.

Расположенный на южной оконечности Малаккского полуострова, Сингапур является крупнейшим портовым городом в Юго-Восточной Азии. С момента обретения независимости Сингапур пережил замечательный экономический рост и диверсификацию с 1960-х годов. Помимо укрепления своего положения как мирового торгового центра, он развил мощные финансовые и промышленные секторы.