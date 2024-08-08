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Чем кормили делегацию президента Узбекистана, рассказали в Акорде

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Делегация Узбекистана
Делегация Узбекистана. Фото: akorda.kz

В пресс-службе Акорды назвали блюда, которые были предложены делегации из Узбекистана во главе с президентом Шавкатом Миризеевым, передает NUR.KZ со ссылкой на "Борт №1".

"Меню, предложенное в Акорде узбекской делегации во главе с президентом Шавкатом Мирзиеевым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом", - говорится в Telegram-канале "Борт №1".

Как следует из опубликованного меню, зарубежным гостям предлагали:

  • зеленый салат с крабовыми кнелями;
  • тушпару с чебуреками;
  • филе чилийского сибаса в устричном соусе с грибами шиитаке;
  • лаймовый сорбет;
  • томленую говядину с морковью и спаржей, а также лимон.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Астану вчера. А сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония его встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Стороны провели двусторонние переговоры, в ходе которых были подписаны различные документы. Шавкат Мирзиеев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за радушный прием и подчеркнул важность своего визита в Казахстан.

Кроме того, Токаев наградил Мирзиеева высшей государственной наградой - орденом "Алтын Қыран". Также главы государств открыли памятник Алишеру Навои в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146521-chem-kormili-delegaciyu-iz-uzbekistana-vo-glave-s-prezidentom-mirzieevym-v-akorde/

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