Чем кормили делегацию президента Узбекистана, рассказали в Акорде

В пресс-службе Акорды назвали блюда, которые были предложены делегации из Узбекистана во главе с президентом Шавкатом Миризеевым, передает NUR.KZ со ссылкой на "Борт №1".

"Меню, предложенное в Акорде узбекской делегации во главе с президентом Шавкатом Мирзиеевым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом", - говорится в Telegram-канале "Борт №1".

Как следует из опубликованного меню, зарубежным гостям предлагали:

зеленый салат с крабовыми кнелями;

тушпару с чебуреками;

филе чилийского сибаса в устричном соусе с грибами шиитаке;

лаймовый сорбет;

томленую говядину с морковью и спаржей, а также лимон.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Астану вчера. А сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония его встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Стороны провели двусторонние переговоры, в ходе которых были подписаны различные документы. Шавкат Мирзиеев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за радушный прием и подчеркнул важность своего визита в Казахстан.

Кроме того, Токаев наградил Мирзиеева высшей государственной наградой - орденом "Алтын Қыран". Также главы государств открыли памятник Алишеру Навои в Астане.