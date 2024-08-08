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Токаев и Мирзиеев приняли участие в церемонии открытия ряда объектов (фото)

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Токаев и Мирзиеев приняли участие в церемонии открытия ряда объектов
Токаев и Мирзиеев приняли участие в церемонии открытия ряда объектов. Фото: Акорда

Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в открытии ряда филиалов университетов Казахстана и церемонии прибытия межгосударственного поезда в Ташкент, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в Астане с участием глав государств Казахстана и Узбекистана в режиме видеоконференцсвязи состоялись церемонии открытия филиалов вузов Казахстана.

Таким образом президенты присутствовали при открытии филиала Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова в Чирчике и филиала Национального аграрного исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" в Алматы.

Президентам был продемонстрирован видеоролик о деятельности новых филиалов высших учебных заведений.

В ходе церемонии министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и министр образования Узбекистана Конгратбай Шарипов выступили с докладами о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования двух стран.

Главы государств дали старт открытию филиалов университетов.

Токаев и Мирзиеев приняли участие в церемонии открытия ряда объектов
Токаев и Мирзиеев приняли участие в церемонии открытия ряда объектов. Фото: Акорда

Токаев и Мирзиеев приняли участие в церемонии открытия ряда объектов
Токаев и Мирзиеев приняли участие в церемонии открытия ряда объектов. Фото: Акорда

Также Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев приняли участие в официальной церемонии прибытия контейнерного поезда по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан из Сианя в Ташкент, сообщает Акорда.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев и министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов доложили о проводимой совместной работе по расширению транспортно-транзитных возможностей двух государств.

В рамках достигнутых в апреле этого года договоренностей в Хиве об организации грузовых перевозок по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан и развитию Трансафганского направления была организована ускоренная доставка грузов. Контейнерный поезд преодолел путь протяженностью в 4486 км за рекордные 5 суток. Грузовой состав был отправлен из терминала в порту города Сианя через территорию Казахстана в Ташкент.

Кратчайший срок перевозки груза обеспечен благодаря использованию терминальных возможностей Казахстана в Китае, а также последовательному взаимодействию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана по расширению приграничной инфраструктуры. В прошлом году объем перевозок грузов между странами составил свыше 31 млн тонн, увеличившись на 17,2% по сравнению с 2022 годом.

Токаев и Мирзиеев приняли участие в церемонии открытия ряда объектов
Токаев и Мирзиеев приняли участие в церемонии открытия ряда объектов. Фото: Акорда

Токаев и Мирзиеев приняли участие в церемонии открытия ряда объектов
Токаев и Мирзиеев приняли участие в церемонии открытия ряда объектов. Фото: Акорда

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев лично встретил Шавката Мирзиеева в столичном аэропорту. В рамках визита запланировано проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Утром в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, прибывшего с государственным визитом в Казахстан. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран.

В рамках встречи с президентом Узбекистана Токаев отметил, что этот визит Шавката Мирзиеева в Казахстан имеет огромное значение с точки зрения придания дальнейшего импульса развитию сотрудничества и союзничества между странами.

В ходе переговоров собеседники обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической, аграрной, водной, культурно-гуманитарной сферах и промышленной кооперации. Рассмотрены также вопросы региональной и международной повестки дня, сообщает ведомство.

Далее Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев приняли участие в заседании первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана. По итогам заседания Совета был подписан ряд документов.

Также сегодня Токаев наградил Мирзиеева высшей государственной наградой Казахстана: орденом "Алтын Қыран".

Президент подчеркнул, что в нашей стране Шавката Мирзиеева знают и уважают как подлинного лидера узбекского народа, политика международного масштаба, выдающегося государственного деятеля, внесшего неоценимый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наших стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146381-tokaev-i-mirzieev-prinyali-uchastie-v-ceremonii-otkrytiya-ryada-obektov/

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