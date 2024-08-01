Токаев встретился с Жозепом Боррелем

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем.

Жозеп Боррель. Фото: akorda.kz

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Европейским союзом.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также регионального взаимодействия стран Центральной Азии.

Напомним, что это не первый визит Жозепа Борреля в Казахстан. На прошлой встрече в ноябре 2022 года Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности обсудил с Токаевым перспективы дальнейшего укрепления экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и ЕС.

Добавим, на официальном сайте Европарламента говорится, что Жозеп Боррель родился 24 апреля 1947 года в Испании. Получил образование инженера-авиаконструктора, является доктором экономических наук, а также имеет степень магистра прикладной математики и магистра экономики энергетики.

Ранее работал профессором экономического факультета Университета Комплутенсе в Мадриде.

В настоящее время занимает пост Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и вице-президентом Европейской комиссии.