Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев встретился с Жозепом Боррелем

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Жозеп Боррель
Токаев и Боррель. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем.

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель. Фото: akorda.kz

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Европейским союзом.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также регионального взаимодействия стран Центральной Азии.

Напомним, что это не первый визит Жозепа Борреля в Казахстан. На прошлой встрече в ноябре 2022 года Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности обсудил с Токаевым перспективы дальнейшего укрепления экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и ЕС.

Добавим, на официальном сайте Европарламента говорится, что Жозеп Боррель родился 24 апреля 1947 года в Испании. Получил образование инженера-авиаконструктора, является доктором экономических наук, а также имеет степень магистра прикладной математики и магистра экономики энергетики.

Ранее работал профессором экономического факультета Университета Комплутенсе в Мадриде.

В настоящее время занимает пост Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и вице-президентом Европейской комиссии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2143282-tokaev-vstretilsya-s-zhozepom-borrelem/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie