Токаев направил телеграмму в Швейцарию
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Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Швейцарии Виолу Амхерд с Национальным днем, направив ей телеграмму, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает пресс-служба главы государства в Telegram-канале, Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Виоле Амхерд по случаю Национального дня Швейцарской Конфедерации.
Подчеркнув поступательное развитие казахско-швейцарских отношений, президент выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего партнерства на благо народов двух стран.
Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пожелал Виоле Амхерд успехов в государственной деятельности, а народу Швейцарии – благополучия и процветания.
Виола Амхерд, как пишет ТАСС, в 2021 году вошла в состав партии "Центр".
В декабре 2022 года на совместном заседании двух палат парламента Амхерд была избрана вице-президентом Швейцарии на 2023 год.
А 13 декабря 2023 года парламентарии утвердили ее на должность президента Швейцарии на 2024 год. Согласно конституции, Виола Амхерд будет занимать президентский пост до 31 декабря 2024 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2142996-tokaev-pozdravil-glavu-shveycarii-s-nacionalnym-dnem/