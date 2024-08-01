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Токаев направил телеграмму в Швейцарию

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Виола Амхерд
Касым-Жомарт Токаев и Виола Амхерд. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Швейцарии Виолу Амхерд с Национальным днем, направив ей телеграмму, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает пресс-служба главы государства в Telegram-канале, Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Виоле Амхерд по случаю Национального дня Швейцарской Конфедерации.

Подчеркнув поступательное развитие казахско-швейцарских отношений, президент выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего партнерства на благо народов двух стран.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пожелал Виоле Амхерд успехов в государственной деятельности, а народу Швейцарии – благополучия и процветания.

Виола Амхерд, как пишет ТАСС, в 2021 году вошла в состав партии "Центр".

В декабре 2022 года на совместном заседании двух палат парламента Амхерд была избрана вице-президентом Швейцарии на 2023 год.

А 13 декабря 2023 года парламентарии утвердили ее на должность президента Швейцарии на 2024 год. Согласно конституции, Виола Амхерд будет занимать президентский пост до 31 декабря 2024 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2142996-tokaev-pozdravil-glavu-shveycarii-s-nacionalnym-dnem/

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