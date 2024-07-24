Токаев поздравил Мирзиеева с днем рождения
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В Telegram-канале Акорды сообщается, что Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Шавката Мирзиёева с днем рождения и пожелал ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Узбекистана.
Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает личный вклад лидера Узбекистана в укрепление казахско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.
"Собеседники отметили поступательную динамику двустороннего взаимодействия и обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
Были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки. Кроме того, состоялся обмен мнениями по графику предстоящих встреч на высшем уровне", - сообщили в Акорде.
Накануне сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев ушел в краткосрочный отпуск. Отдых главы государства продлится до 27 июля.
До этого, в день национального египетского праздника - Дня революции - Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Египта.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев недавно прилете в Астану, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2137614-tokaev-pozdravil-mirzieeva-s-dnem-rozhdeniya/