Токаев направил телеграмму королю Бельгии

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Бельгии Филиппу в связи с национальным днем королевства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Филиппу по случаю национального дня Королевства Бельгии, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Мне приятно отметить, что Казахстан и Бельгию связывают прочные партнерские отношения, опирающиеся на тесные узы дружбы и взаимного уважения", - говорится в телеграмме.

Президент Казахстана в своей телеграмме пожелал королю Филиппу успехов во всех его благородных начинаниях, а бельгийскому народу - счастья и процветания.

Отметим, на сайте Британской энциклопедии говорится, что король Бельгии Фиилипп родился 15 апреля 1960 года в Брюсселе. Престол занимает с 2013 года.

Филипп был первым из трех детей Альберта II, который стал шестым королем Бельгии в 1993 году. Образование он получил на фламандском и французском языках, после чего учился в Королевской военной академии, в Тринити-колледже в Оксфорде и в Стэнфордском университете, где получил степень магистра (1985) по политологии.