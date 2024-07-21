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Токаев направил телеграмму королю Бельгии

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Касым-Жомарт Токаев и король Бельгии
Касым-Жомарт Токаев и король Бельгии. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Бельгии Филиппу в связи с национальным днем королевства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Филиппу по случаю национального дня Королевства Бельгии, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Мне приятно отметить, что Казахстан и Бельгию связывают прочные партнерские отношения, опирающиеся на тесные узы дружбы и взаимного уважения", - говорится в телеграмме.

Президент Казахстана в своей телеграмме пожелал королю Филиппу успехов во всех его благородных начинаниях, а бельгийскому народу - счастья и процветания.

Отметим, на сайте Британской энциклопедии говорится, что король Бельгии Фиилипп родился 15 апреля 1960 года в Брюсселе. Престол занимает с 2013 года.

Филипп был первым из трех детей Альберта II, который стал шестым королем Бельгии в 1993 году. Образование он получил на фламандском и французском языках, после чего учился в Королевской военной академии, в Тринити-колледже в Оксфорде и в Стэнфордском университете, где получил степень магистра (1985) по политологии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2137458-tokaev-pozdravil-korolya-belgii/

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