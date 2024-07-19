Десятки тонн гумпомощи направил Казахстан Кыргызстану

Из Казахстана прибыло 40 тонн гуманитарной помощи кыргызстанцам, пострадавшим в результате схода селей на юге страны. Сегодня утром груз пересек границу, передает 24.kg.

Как сообщает местное издание, казахстанский благотворительный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan направил из Алматы 40 тонн гуманитарной помощи кыргызстанцам, пострадавшим в результате схода селей на юге страны.

Сегодня, 19 июля, рано утром гуманитарный груз пересек кыргызско-казахстанскую границу.

Отмечается, что из Казахстана пострадавшим в Кыргызстане направлены мука, сахар, а также средства гигиены и товары первой необходимости. Гуманитарная помощь перенаправлена в Ошскую область, где будет распределена среди населения, наиболее пострадавшего от стихии.

Напомним, 14 июля в Ошской области Кыргызстана и городе Ош снова сошел сель. Грязевой поток сносил машины, дороги оказались затоплены.

Сообщалось, что в Оше селевой поток унес женщину с тремя дочерьми на одной из зон отдыха. Позже в МЧС сообщили, что тело девочки 2017 года рождения нашли в ирригационном канале Шахрихонсой в городе Андижан в Узбекистане. Тело девочки было передано кыргызской стороне.

Отметим, что жители этого региона столкнулись со стихией и в начале текущего месяца. Тогда жертвами селя стали 10 человек, четверо их них - казахстанцы.