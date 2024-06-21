Токаев принял верительные грамоты послов четырех стран

Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов Катара, Венесуэлы, Камбоджи и Бурунди. Церемония состоялась в резиденции, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырех государств.

Верительные грамоты вручили посол Государства Катар Абдалла бен Хусейн Мухаммед Джабер, посол Боливарианской Республики Венесуэла Росальба Ло Буэ Антико, посол Королевства Камбоджа Чеа Сок, посол Республики Бурунди Жозеф Нкурунзиза.

Послы в Акорде. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.

"Мы проводим взвешенную, конструктивную, миролюбивую внешнюю политику. Мы верим, что в ближайшем будущем сможем достичь новых результатов в нашем взаимном сотрудничестве с представленными государствами. Еще раз примите мои поздравления. Желаю вам успехов в вашей благородной миссии в Казахстане", – подытожил президент.

Напомним, в марте этого года Токаев принял верительные грамоты от послов Египта, Сербии, Люксембурга, Австралии, Колумбии, Сирии. Президент тогда обратил их внимание на миролюбивую и конструктивную внешнюю политику Казахстана.

В октябре прошлого года свои верительные грамоты Токаеву вручили послы 14 государств - Швейцарии, Литвы, Чехии, Индии, Иордании, Нидерландов и др. В апреле того же года глава Казахстана принял верительные грамоты у послов Турции, Ирана, Саудовской Аравии и Малайзии.