Токаев встретился с торговым представителем США (фото)
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня обсудил вопросы экономического взаимодействия с торговым представителем США Кэтрин Тай, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Кэтрин Тай играет важную роль в расширении торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки.
Как отметил глава Казахстана, за последние три десятилетия наши страны укрепили стратегическое партнерство во многих областях, включая торговлю, инвестиции, безопасность, права человека и демократию.
"Ваша страна является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем прямых иностранных инвестиции превышает 65 млрд долларов. В прошлом году товарооборот между нашими странами достиг рекордной отметки в 4,1 млрд долларов, показав 30-процентный рост. В настоящее время в Казахстане успешно работают более 600 американских компаний. Я придаю особое значение улучшению инвестиционной привлекательности, либерализации экономики и поддержке промышленного развития", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Торговый представитель США Кэтрин Тай выразила благодарность главе нашего государства за теплый прием и возможность лично обсудить новые подходы к развитию торговых связей и созданию необходимых условий для укрепления экономического взаимодействия, в том числе в контексте реализации Рамочного соглашения по торговле и инвестициям.
Также напомним, в декабре прошлого года Касым-Жомарт Токаев встречался с послом США в Казахстане Дэниелом Розенблюмом. Тогда обсуждались возможности расширения контактов в таких сферах, как торговля, транспорт, логистика, "зеленая" энергетика, экология, горнодобывающая промышленность.
А в феврале 2023 года визит в Казахстан совершил госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своей рабочей поездки по странам Центральной Азии.
В день прилета Блинкена принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Тогда американский дипломат дал высокую оценку политическим и экономическим преобразованиям в Казахстане.
Позже он также заявлял, что приветствует последовательность и системный характер программы коренных преобразований президента Казахстана и подчеркнул готовность Вашингтона продолжать оказывать всемерное содействие их практической реализации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2117745-tokaev-vstretilsya-s-torgovym-predstavitelem-ssha/