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Токаев призвал владельцев нового банка сосредоточиться на корпоративном кредитовании

Опубликовано:

Токаев и представители банка Кореи
Встреча президента Токаева и представителей BNK Finance. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета директоров BNK Financial Group Бин Дэ-Ином, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации Telegram-канала Акорды, на полях казахско-корейского бизнес-форума президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета директоров BNK Financial Group Бин Дэ-Ином.

"Глава государства приветствовал намерение компании преобразовать подконтрольную микрофинансовую организацию BNK Finance Kazakhstan в полноценный банк второго уровня. По его мнению, присутствие ведущего южнокорейского банка в Казахстане будет способствовать укреплению торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран.

Президент призвал компанию после завершения процедуры конвертации в банк сосредоточить усилия на корпоративном кредитовании. Он также подчеркнул важность использования передовых IT-решений в банковской сфере", – сказано в сообщении.

По данным Акорды, BNK Financial Group Inc. – южнокорейская финансовая группа, в которую входят Busan Bank, Kyongnam Bank, BNK Capital и др. Активы группы составляют 129 млрд долларов, чистый доход – 504 млн долларов. Группа входит в список крупнейших компаний мира Forbes Global 2000.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления для СМИ после переговоров с главой Южной Кореи упомянул о возможном создании в РК еще одного банка второго уровня.

"В стране действует микрофинансовая организация "Корейский Банк Финанс Казахстан". Я поддерживаю решение сделать его банком второго уровня", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Позже зампред АРРФР Олжас Кизатов в кулуарах казахстанско-корейского форума рассказал, когда южнокорейское МФО получит банковскую лицензию.

"Мы ожидаем, что в декабре мы дадим им банковскую лицензию. И уже как банк они начнут работать, когда получат лицензию. Пока мы дали разрешение на конвертацию, и они должны в течение шести месяцев реализовать организационно-технические мероприятия. Мы в целом позитивно оцениваем вхождение такого нового игрока на банковский рынок", – сказал он.

Напомним, сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи южнокорейского президента Юн Сок Еля. Он прибыл в Казахстан на несколько дней с государственным визитом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2112978-tokaev-prinyal-predsedatelya-soveta-direktorov-bnk-financial-group-bin-de-ina/

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