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Токаев направил телеграмму в Швецию

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Карл XVI Густав
Касым-Жомарт Токаев и Карл XVI Густав. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму шведскому королю – сегодня в стране отмечают Национальный день Щвеции, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Карла XVI Густава с Национальным днем Королевства Швеция.

"Мы высоко ценим наши давние партнерские отношения со Швецией и привержены углублению связей во благо наших дружественных стран. В этот праздничный день я желаю Вам счастья и благополучия, а народу Швеции – процветания", – говорится в телеграмме.

Как пишет сайт Calend.ru, Национальный день Швеции, или День шведского флага (швед. Sveriges nationaldag или Svenska flaggans dag), – это ежегодно отмечаемый 6 июня государственный праздник. Официально он празднуется в стране с 1983 года, когда был учрежден Риксдагом (шведским парламентом).

Праздник связан с двумя историческими датами:

  • 6 июня 1523 года Густав Эриксон, возглавивший в 1521 году антидатское народное восстание, был избран королем Швеции под именем Густав I Ваза;
  • а почти три века спустя, 6 июня 1809 года, была принята новая Конституция Швеции, действовавшая до 1 января 1975 года.

С 1916 года день 6 июня отмечался как День шведского флага, а в 1983 году стал Национальным днем Швеции. Кстати, точный возраст шведского флага неизвестен, но старейшие изображения синего полотнища с желтым крестом специалисты относят к 16 веку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2112588-tokaev-napravil-telegrammu-v-shveciyu/

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