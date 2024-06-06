Токаев направил телеграмму в Швецию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму шведскому королю – сегодня в стране отмечают Национальный день Щвеции, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Карла XVI Густава с Национальным днем Королевства Швеция.

"Мы высоко ценим наши давние партнерские отношения со Швецией и привержены углублению связей во благо наших дружественных стран. В этот праздничный день я желаю Вам счастья и благополучия, а народу Швеции – процветания", – говорится в телеграмме.

Как пишет сайт Calend.ru, Национальный день Швеции, или День шведского флага (швед. Sveriges nationaldag или Svenska flaggans dag), – это ежегодно отмечаемый 6 июня государственный праздник. Официально он празднуется в стране с 1983 года, когда был учрежден Риксдагом (шведским парламентом).

Праздник связан с двумя историческими датами:

6 июня 1523 года Густав Эриксон, возглавивший в 1521 году антидатское народное восстание, был избран королем Швеции под именем Густав I Ваза;

а почти три века спустя, 6 июня 1809 года, была принята новая Конституция Швеции, действовавшая до 1 января 1975 года.

С 1916 года день 6 июня отмечался как День шведского флага, а в 1983 году стал Национальным днем Швеции. Кстати, точный возраст шведского флага неизвестен, но старейшие изображения синего полотнища с желтым крестом специалисты относят к 16 веку.