Токаев поздравил президента Италии

Касым-Жомарт Токаев поздравил Серджо Маттареллу и народ Италии с национальным праздником – Днем Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Сегодня Италия – это государство, опирающееся на прочный политико-экономический фундамент, добившееся высокого благосостояния народа, пользующееся бесспорным авторитетом на международной арене. Ваша страна, в нынешнем году возглавляющая группу развитых стран G7, вносит значительный вклад в продвижение глобальной стабильности и безопасности. Хотел бы отметить особое значение стратегического партнерства между Казахстаном и Италией. Я с теплотой вспоминаю свой официальный визит в Рим, который придал серьезный импульс двустороннему взаимодействию и открыл новые перспективы нашего партнерства", – говорится в телеграмме.

Глава государства подтвердил готовность и впредь прилагать совместные усилия для эффективной реализации достигнутых договоренностей. Касым-Жомарт Токаев пожелал Серджо Матарелле успехов в его ответственной деятельности, а дружественному итальянскому народу – благополучия и процветания.

Напомним, что в начале этого года Касым-Жомарт Токаев посещал Италию - 17 января президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Рим.

В столице Италии Токаев провел переговоры и пообедал с президентом Италии Серджо Маттареллой - казахстанский лидер пригласил своего коллегу в Казахстан. Позже Токаев прибыл во дворец "Киджи", где провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Позже Токаев прибыл в Ватикан и встретился с папой Римским. О чем беседовали Токаев и Папа Франциск, мы писали здесь.

Президент также встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером и пригласил руководство Ватикана в Астану.

После всех официальных встреч Касым-Жомарт Токаев также посетил музеи Ватикана и оценил фрески Микеланджело и других выдающихся мастеров.