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Ограничения на полеты в страны ЕС окончательно сняли с Казахстана

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Самолет в аэропорту
Самолет. Иллюстративное фото: Unsplash

С Казахстана и казахстанских перевозчиков окончательно сняли все ограничения по "черному списку" безопасности полетов Европейской Комиссии, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство транспорта.

15 мая состоялось заседание Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии с участием представителей авиационных властей 27 стран Евросоюза, сообщается на официальном сайте МТ.

В ходе заседания состоялось слушание делегации авиационных властей Казахстана во главе с вице-министром транспорта Талгатом Ластаевым о текущем состоянии дел по безопасности полетов в стране.

При содействии посольства РК в Бельгии в ходе заседания комитета казахстанской делегацией были представлены предпринятые действия по устранению ранее выявленных замечаний, которые были положительно оценены Европейской комиссией.

Согласно решению заседания комитета, принятому 27 государствами-членами ЕС, учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полетов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полеты в страны Европейского Союза.

В своем письме от 30 мая директор департамента по авиации Генерального директората по мобильности и транспорту ЕК Филип Корнелис отметил, что "Европейская комиссия приняла решение завершить усиленный мониторинг деятельности Казахстана".

С 2009 года Казахстаном была проведена большая работа, также в феврале этого года эксперты ЕС провели техоценку функционирования системы обеспечения безопасности полетов.

Необходимо отметить, что в 2022 году существовал высокий риск попадания отечественных авиакомпаний в "черный список" Европейской Комиссии.

По информации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Европейской Комиссии, Казахстан является успешным примером реформирования управления гражданской авиацией.

Напомним, в прошлом году руководители авиационных властей 27 стран Европы решили не ограничивать казахстанским авиакомпаниям полеты в Европу и не включать Казахстан в "черный список".

В марте прошлого года в правила авиаперевозок в стране внесли поправки. Так, среди изменений - усилилась ответственность авиакомпании перед пассажиром в случае любой задержки рейса. Также появился "черный список" пассажиров - то есть последнему могут отказать в перевозке в случае, если он там оказался.

Добавим, что в октябре 2023 года официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров высказался о возможности облегчения европейской стороной визового режима для казахстанцев. По его словам, была достигнута договоренность, что европейская сторона будет облегчать казахстанцам получение визы.

В январе по этому вопросу с представителями ЕС были проведены переговоры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2109894-ogranicheniya-po-chernomu-spisku-bezopasnosti-poletov-okonchatelno-snyali-s-kazahstana-v-evrokomissii/

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