ДГД начислил польской компании более 600 млн тенге налога, нарушив международную конвенцию

В Генпрокуратуре сообщили о нарушении со стороны департамента Минфина РК в отношении польской компании и о затягивании процедуры примирения, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"В рамках рассмотрения судами города Алматы иска польской компании (АО "Exalo Drilling") об обжаловании результатов налоговой проверки установлено нарушение Министерством финансов международной конвенции.

Департамент госдоходов не принял сертификат резидентства иностранной компании и доначислил свыше 600 млн тенге корпоративного подоходного налога (с учетом пени)", – говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, Министерство финансов Польши неоднократно пыталось инициировать процедуру взаимного согласования спорной ситуации с казахстанской стороной.

Отмечается, что это прямо предусмотрено заключенной между Казахстаном и Польшей Конвенцией об устранении двойного налогообложения.

"Однако от проведения переговоров Министерство финансов со ссылкой на наличие судебного спора отказывалось", – заявили прокуроры.

После внесения Генеральной прокуратурой акта надзора процедура взаимного согласования между Министерствами финансов Казахстана и Польши завершена.

Сейчас польская сторона подтвердила статус "резидента" Польши с начала осуществления компанией деятельности на территории Казахстана.

"В итоге налоговый орган пересмотрел свое уведомление, заключив в суде мировое соглашение.

Таким образом, после вмешательства прокуратуры отменено доначисление субъекту бизнеса налога на сумму 612 млн тенге", – добавили представители ГП.

Эта работа продолжается и находится на особом контроле руководства Генпрокуратуры.

Также напомним, ранее прокуроры установили, что Минэнерго затягивало согласование проекта казахстанского инвестора, реализующего проект по строительству газохимического комплекса по производству метанола в Западно-Казахстанской области.

За это к дисциплинарной ответственности был привлечен глава одного из департаментов ведомства.

Позже этот случай комментировал глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев. По его словам, объективно была задержка со стороны министерства в части формирования соответствующей комиссии для применения промышленных режимов. Министр добавил, что этот факт был связан с загрузкой сотрудников.