Токаев направил телеграмму президенту Хорватии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Хорватии, отметив традиционную дружбу между Астаной и Загребом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Зорана Милановича и хорватский народ с национальным праздником – Днем государственности.

"Сегодня Хорватия, будучи одной из самых активных стран Европейского Союза, добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания.

С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов нашего сотрудничества, импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Астаной и Загребом. Уверен, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения наших стран и впредь будут укрепляться", – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал президенту Хорватии успехов в его ответственной деятельности, а дружественному хорватскому народу – благополучия.

По данным с официального сайта посольства Казахстана в Хорватии, дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Хорватия были установлены 20 октября 1992 года.

19 декабря 2007 года президент РК подписал Указ об открытии посольства РК в РХ.

Отмечается, что президенты Хорватии посещали Казахстан четыре раза (Степан Месич с официальным визитом – 18-21 апреля 2002 года, на инаугурацию президента РК – 10-11 января 2006 года, с рабочим визитом в июле 2007 года, Иво Йосипович – один раз для участия в Саммите ОБСЕ в декабре 2010 года).