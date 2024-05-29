Андрей Выползов: Токаев пытается сплотить геополитических антагонистов

Издание Euronews опубликовало статью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о роли средних держав на глобальной политической арене. К кому обращается казахстанский лидер и с какими месседжами – мы попросили высказать экспертное мнение руководителя российского аналитического агентства "Стан-Центр" Андрея Выползова.

Как можно объяснить выбор СМИ как площадки для выступления Касым-Жомарта Токаева? К кому обращается казахстанский президент?

Поскольку Euronews — крупнейший информационный канал Европы, работающий на основных языках стран ЕС, то очевидно, что статья Касым-Жомарта Токаева адресована европейцам (у нас, например, в России доступ к сайту Euronews ограничен с марта 2022 года). Конкретно — политическим лидерам и гражданам европейских "держав среднего уровня". Таких стран в Европе достаточно, к примеру — Венгрия, Словакия, и именно к ним, на мой взгляд, идет главный токаевский сигнал, ключевая логическая конструкция.

Какая именно?

Позволю ее высказать своими словами, отталкиваясь от мыслей вашего президента из статьи в Euronews.

Первое. Токаев говорит, обращаясь к европейцам: вы, как и мы, являемся частью Евразии, а, следовательно, никто не сможет придерживаться детского принципа "я в домике" и увильнуть от исторической ответственности, если мир, не дай Бог, скатится в бездну.

Второе. Вы, как и мы, не наделены "большим геополитическим обременением" в отличие от сверхдержав, которые из-за этой нагрузки в известной степени неповоротливы и руководствуются, скорее, принципом "как бы не потерять лицо", нежели более тонкими, шахматными приемами. Но в этом, в геополитической гибкости, и наша сила.

Третье и, пожалуй, самое главное. Сила будет тогда, когда все мы — "державы среднего уровня" — объединимся во имя не только мирного, но и процветающего завтра. Да, в этом году авторитетный немецкий фонд включил Казахстан в список "средних держав" мира, но само по себе это достижение, мягко говоря, скромное. Быть "середнячком" — не каждому может быть по натуре. Смысл появляется только тогда, когда средние державы объединяются в союз. Это сопоставимо со средним классом в обществе. Если ты представитель среднего бизнеса и как муравей тащишь на себе "цивилизацию" в заштатном районе, но в одиночку, не коммуницируя с себе подобными, не отстаивая права среднего класса, то грош тебе цена. Один в поле не воин. И в этом смысле вызывает уважение, что лидер Казахстана выступает с инициативой объединиться средним державам. А если еще Астана и возглавит это движение, то это станет реальным историческим прорывом.

Какую роль Касым-Жомарт Токаев отводит "средним державам" в формировании нового мирового порядка и решении глобальных проблем?

Знаете, статья Токаева называется "Средние державы способны спасти мультилатерализм", а если мы вобьем в Google термин "мультилатерализм" (Multilateralism) и нажмем на картинки, то мы увидим больше всего… рукопожатия, множество рук, которые тянутся навстречу друг другу. Мультилатеризм — это и многовекторность, и многогранность, и интернационализм. По большому счету, это философия Востока. Но на то мы и Евразия, чтобы синергировать, соединять в себе лучшее с Запада и с Востока. Подобный союз — это нечто новое, уж точно не сегодняшние черно-белые блоковые реалии. По сути, предпринимается попытка сплотить единомышленников одновременно из Евросоюза и, скажем, Шанхайской организации сотрудничества — геополитических антагонистов на сегодня.

Главное, чтобы идея и призыв Токаева нашли отклик у лидеров "средних держав" Европы.