Токаев написал статью для Euronews

Вчера, 28 мая, на Euronews вышла эксклюзивная статья президента Касым-Жомарта Токаева – "Средние державы: продвигая принципы мультилатерализма", передает NUR.KZ.

"Такие страны, как Казахстан, должны активно продвигать свою роль не только в качестве участников глобальных процессов, но и как ответственных игроков на мировой арене - пишет в эксклюзивном выпуске Euronews президент Касым-Жомарт Токаев", – гласит лид к публикации.

Ниже представлен полный перевод статьи главы государства "Средние державы: продвигая принципы мультилатерализма".

В современном мире, охваченном повышенной геополитической турбулентностью и непрекращающимися конфликтами, как никогда востребованы многосторонние решения.

Вооруженные столкновения в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке уносят жизни сотен тысяч людей, в то время, когда такие глобальные вызовы как изменение климата привели к тому, что миллионы голодают, остаются без защиты и вынуждены покидать свои дома. Эти конфликты выглядят неразрешимыми, и надежда на их преодоление угасает.

На фоне глобальных противоречий крупные державы − мировые экономические и политические гиганты − все больше теряют способность действовать сообща.

Конфликт в Украине привел к дипломатическому тупику, ситуация в Газе обернулась масштабной гуманитарной катастрофой, а напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе грозит привести к конфронтации в ущерб более конструктивному взаимодействию.

Тем временем структуры, призванные способствовать международному консенсусу, такие как Организация Объединенных Наций, фактически парализованы и ограничены в действиях.

Использование права вето постоянными членами Совета Безопасности ООН нередко приводит к безвыходным ситуациям, препятствующим решительным действиям в борьбе с глобальными кризисами, и к повторению сценариев, в которых предпочтение отдается односторонним, а не коллективным действиям.

Это еще больше подрывает дух многосторонности и доверие к международным институтам.

На этом фоне средние державы, такие как Казахстан, становятся ключевыми игроками, обладающими растущими возможностями для обеспечения большей стабильности, мира и развития в своих регионах и за их пределами.

Действительно, такие страны, как наша, не имеют столь же значительного глобального влияния, как мировые сверхдержавы. Но у нас есть экономическая мощь, военный потенциал и, что еще важнее, политическая воля и дипломатическая хватка, необходимые для оказания существенного влияния на мировой арене по самым разным вопросам − от продовольственной и энергетической безопасности, перехода к "зеленым" и информационным технологиям до устойчивости цепочек поставок.

Наша гибкость, не обремененная проблемами политики сверхдержав, позволяет нам ориентироваться в сложных дипломатических ситуациях и находить пути к компромиссу и согласию.

Кроме того, средние державы твердо привержены сохранению системы мультилатерализма. В отличие от сверхдержав, для которых эти институты могут стать ограничением в реализации их собственного курса, наши страны опираются на эти важнейшие глобальные механизмы для разрешения споров, защиты территориальной целостности и решения коллективных проблем − от изменения климата до пандемий.

Казахстан неизменно привержен многостороннему подходу и находится в постоянном поиске новых площадок для международного диалога и совместных действий.

Помимо последовательной работы в сфере ядерного разоружения и нераспространения, мы активно выступаем за создание Международного агентства по биологической безопасности, деятельность которого будет направлена на предотвращение разрушительных последствий рукотворных пандемий и биологического терроризма в глобальном масштабе.

Для нас большая честь совместно с Францией выступить сопредседателями инаугурационного саммита "One Water Summit" в этом году. Цель данного форума − объединить все страны и сообщества, которые сталкиваются с проблемами нехватки воды и опустынивания. Кроме того, мы предложили разместить в нашей стране новый Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития (ЦУР) по Центральной Азии и Афганистану, призванный возглавить региональные усилия по противодействию последствиям изменения климата.

Мы также предлагаем свою помощь в поисках путей урегулирования затянувшихся конфликтов. Примером тому служит наш вклад в проведение мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Эти усилия подтверждают нашу веру в то, что средние державы способны налаживать диалог и продвигать мир.

В следующем году исполняется 50 лет со дня принятия Хельсинкского заключительного акта. Этот рубеж является хорошей возможностью задуматься об опасности возобновления разногласий между мировыми державами в период после Холодной войны.

Но прежде всего эта дата служит напоминанием о том, что путь к глобальному единству не является неизведанным – он может быть успешно пройден. Мир преодолевал разногласия в прошлом и может сделать это вновь через дипломатию и диалог.

В то время, как система мультилатерализма испытывает серьезное давление, только общими усилиями всех стран − крупных, средних и малых – можно будет вдохнуть в нее новую жизнь.

Однако в условиях, когда крупные державы все чаще проявляют недоверие к многосторонним процессам, а малые страны не обладают необходимым влиянием, именно средние державы должны возглавить этот процесс.

Такие страны, как Казахстан, должны сделать решительный шаг вперед и принять на себя роль не только участников, но и ответственных мировых игроков.

На этом решающем этапе мы призываем всех наших международных партнеров присоединиться к нам в укреплении духа многосторонности − реанимировать и инвестировать в глобальную систему, которая позволила нам так далеко продвинуться.

Наши коллективные действия должны отражать общую приверженность не только более мирному настоящему, но и процветающему и гармоничному будущему.

Перед нами стоит грандиозная задача, но благодаря решимости, лидерству и непоколебимой приверженности диалогу мы сможем превратить сегодняшние вызовы в завтрашние успехи. И именно мы должны проложить путь к эре обновления на принципах мультилатерализма.