Токаев отправил телеграмму главе Азербайджана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Впечатляющие достижения Азербайджана по укреплению основ государственности и международного авторитета наполняют эту историческую дату особым символизмом.

В Казахстане с большим воодушевлением воспринимают успехи братского Азербайджана и придают повышенное внимание углублению многогранного сотрудничества в духе дружбы и взаимной поддержки.

Уверен, казахско-азербайджанское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо процветания наших близких народов", – говорится в телеграмме

Президент Казахстана пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в качестве общенационального лидера, а братскому азербайджанскому народу – мира, благополучия и прогресса.

Напомним, Касым-Жомарт и Ильхам Алиев встречались в марте в Азербайджане, когда казахстанский президент прибыл в страну с госвизитом. Тогда Акорда показала, как Алиев встретил Токаева в своей резиденции.

Лидеры двух стран провели переговоры, на которых обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии. Кроме того, были рассмотрены перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Азербайджана.

Еще главы двух государств приняли участие в церемонии по случаю прибытия контейнерного поезда из Сианя в Апшерон. После этого представители двух стран подписали более десятка документов.