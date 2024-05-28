Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев отправил телеграмму главе Азербайджана

Опубликовано:

Токаев и Алиев
Токаев и Алиев в резиденции Гянджлик. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Впечатляющие достижения Азербайджана по укреплению основ государственности и международного авторитета наполняют эту историческую дату особым символизмом.

В Казахстане с большим воодушевлением воспринимают успехи братского Азербайджана и придают повышенное внимание углублению многогранного сотрудничества в духе дружбы и взаимной поддержки.

Уверен, казахско-азербайджанское стратегическое партнерство и союзничество будет и впредь укрепляться на благо процветания наших близких народов", – говорится в телеграмме

Президент Казахстана пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в качестве общенационального лидера, а братскому азербайджанскому народу – мира, благополучия и прогресса.

Напомним, Касым-Жомарт и Ильхам Алиев встречались в марте в Азербайджане, когда казахстанский президент прибыл в страну с госвизитом. Тогда Акорда показала, как Алиев встретил Токаева в своей резиденции.

Лидеры двух стран провели переговоры, на которых обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии. Кроме того, были рассмотрены перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Азербайджана.

Еще главы двух государств приняли участие в церемонии по случаю прибытия контейнерного поезда из Сианя в Апшерон. После этого представители двух стран подписали более десятка документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2107977-tokaev-otpravil-telegrammu-glave-azerbaydzhana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.