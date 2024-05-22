Токаев направил телеграмму во Вьетнам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь избранного Президента Вьетнама То Лама и отметил, что Казахстан и Вьетнам связывают теплые отношения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму То Ламу по случаю его избрания президентом Социалистической Республики Вьетнам.

Глава нашего государства пожелал успехов своему коллеге во всех его будущих начинаниях, а дружественному народу Вьетнама - счастья и благополучия.

"Убежден, что в период вашего пребывания на этом посту ваша прекрасная страна продолжит неуклонное движение по пути построения еще более процветающего, гармоничного и устойчивого общества.

Казахстан и Вьетнам связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. Я готов совместно с вами использовать новые возможности во имя развития нашего многогранного взаимодействия в интересах наших стран", - говорится в телеграмме.

Напомним, 22 мая генерал То Лам был избран президентом Вьетнама. Ранее он занимал пост министра общественной безопасности страны.

В январе 2023 года президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку. Как писали тогда СМИ, он был ответственен за то, что несколько чиновников, в том числе два вице-премьера и три министра, допустили нарушения, повлекшие тяжелые последствия.

После Фука пост президента Вьетнама занял Во Ван Тхыонг. С ним в августе прошлого года встречался глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время официального визита во Вьетнам.

Однако, как пишет ТАСС, 20 марта 2024 года стало известно, что Центральный комитет Компартии Вьетнама принял отставку Во Ван Тхыонга. Отмечается, что он нарушил положения партийного устава, в связи с чем вызвал негативную реакцию общественности. Политик также перестал быть членом Политбюро и ЦК партии.

Отметим, что 25 мая вступит в силу соглашение Казахстана и Вьетнама об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов. О планах по введению безвиза между Вьетнамом и Казахстаном стало известно в мае прошлого года.