Токаев на встрече с главами совбезов стран ЦА: 10 лет назад такой ситуации в нашем регионе не было

Президент Касым-Жомарт Токаев принял секретарей советов безопасности стран Центральной Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. На встрече глава государства выступил с речью.

О встрече сообщила Акорда в своем официальном Telegram-канале.

Приветствуя глав делегаций, Касым-Жомарт Токаев отметил, что первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии призвана стать эффективной площадкой для объединения усилий по предупреждению внешних и внутренних вызовов и угроз, а также выработке необходимых мер реагирования.

"Это особенно важно, учитывая, что региональное сотрудничество активно развивается по всем направлениям, и это, безусловно, положительная тенденция. На качественно новом уровне развивается и межгосударственный политический диалог. Поступательно расширяется торгово-экономическое взаимодействие между странами региона. За последние пять лет внутрирегиональная торговля выросла на более чем 80 %, превысив 10 миллиардов долларов. При этом решаются задачи по планомерному увеличению экспортно-импортных операций между странами, расширению номенклатуры товаров. Активизировались контакты между бизнесом, растет количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии. Новой опорной точкой для стремительного развития региона становится развитие транспортно-логистического потенциала. Активизировались также культурно-гуманитарные связи, что способствует дальнейшему сближению государств Центральной Азии", – подчеркнул Глава государства.

Глава государства заявил, что большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий.

"В первую очередь, речь идет о борьбе с международным экстремизмом и терроризмом, наркотрафиком, торговлей оружием. В этой связи в фокусе нашего общего внимания должен находиться Афганистан. В данной стране происходят сложные разнонаправленные процессы. Надо признать, в этой стране налицо определенные признаки стабилизации, оживления экономической ситуации. С другой стороны, остаются высокие риски, связанные с активностью международных террористических организаций, о чем свидетельствует кровопролитный теракт в Подмосковье. На наш взгляд, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в региональные связи. И здесь многое зависит от скоординированной позиции наших стран. Считаем актуальным создание в нашей стране Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что сегодняшняя встреча является важным этапом подготовки Шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане 9 августа

Президент рассказал, что в качестве председателя в текущем году Казахстан ведет активную работу по укреплению потенциала предстоящего саммита.

"Нами разработана Стратегия развития региональной кооперации «Центральная Азия – 2040». Приоритеты регионального сближения, прежде всего, нацелены на расширение пятистороннего взаимодействия и укрепление международной субъектности Центральной Азии. Уверен, что принятие этого документа в ходе саммита в Астане будет иметь концептуальное значение для региона. Особый характер отношений наших стран закреплен в Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Он выводит стратегическое партнерство на новый уровень. Считаю, что одним из главных итогов саммита в Астане могло бы стать завершение процедуры подписания этого исторического для всех нас Договора и его вступление в силу. Актуальным остается дальнейшее институциональное совершенствование нашего пятистороннего формата", – сообщил лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокий уровень регионального взаимодействия в духе дружбы, добрососедства и союзничества. При этом, по его словам, сотрудничество не замыкается только внутри региона.

"Планомерно укрепляется всестороннее взаимодействие с внешними партнерами. Как вам известно, сохраняется высокий интерес мировых игроков к активному взаимодействию в формате «Центральная Азия плюс». Об этом свидетельствуют итоги проведенных встреч в прошлом году ЦА-ЕС, ЦА-КНР, ЦА-США, ЦА-ССАГЗ, ЦА-Германия", – отметил Президент.

"Глава государства призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их.

"Хочу заверить, что мы решительно отвергаем подобные подходы и попытки. В целом, у наших стран нет и не должно быть каких-либо вопросов, по которым мы не смогли бы найти взаимоприемлемые решения. Убежден, только синергия общих действий и взаимная поддержка способны открыть дорогу к процветанию наших братских народов. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы высоко ценим эту поддержку, рассматриваем ее как свидетельство истинной дружбы, добрососедства и взаимной поддержки", – сказал Глава государства.

"Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что итоги встречи будут способствовать укреплению сотрудничества стран Центральной Азии в сфере безопасности.

"Мы с удовлетворением отмечаем коренное изменение ситуации в сторону развития сотрудничества, взаимного доверия. Я могу с полной ответственностью сказать: буквально 10 лет тому назад такой ситуации в Центральноазиатском регионе не было. Сейчас главы государств, руководители правительств, секретари советов безопасности, руководители силовых ведомств, не говоря о тех людях, которые возглавляют экономические ведомства, тесно взаимодействуют друг с другом. И это очень хороший признак того, что ситуация в Центральноазиатском регионе выходит на траекторию устойчивого развития, – подытожил свое выступление Президент Казахстана.В мероприятии приняли участие секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов, секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов, секретарь Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода, секретарь Совета безопасности Узбекистана Виктор Махмудов и военный атташе посольства Туркменистана в Казахстане Аннамырат Ягмыров.