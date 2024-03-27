Сколько платит Казахстан за транспортировку своей нефти по России, ответил глава Минэнерго

Глава Минэнерго сегодня на пленарном заседании мажилиса рассказал, сколько Казахстан платит за транспортировку своей нефти по территории России, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий вопрос задал депутат мажилиса Серик Егизбаев в ходе обсуждения проекта закона "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством РК и правительством РФ о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года".

Мажилисмен поинтересовался, сколько наша страна платит за транспортировку своей нефти по территории России.

"Существуют различные тарифы, в том числе система тарифов компаний "Транснефть". Казахстан сейчас осуществляет транспортировку казахстанской нефти только на завод "Шведт" в Германии в согласованных объемах. Мы говорим пока об объеме 1 миллиона тонн. В целом тариф составляет менее 15 долларов США (за тонну – прим. ред.) с учетом транзита по Беларуси", – объяснил Алмасадам Саткалиев.

Напомним, в марте прошлого года бывший министр энергетики Болат Акчулаков выразил мнение, что цена в более 65 долларов за баррель нефти справедлива для Казахстана.

В декабре в эксплуатацию ввели новое нефтяное месторождение Восточный Урихтау – оно расположено в Мугалжарском районе Актюбинской области.

Также представители Министерства энергетики несколько раз отвечали на вопрос, сколько запасов "черного золота" осталось в Казахстане. Так, в сентябре 2023 года подтвержденные запасы по нефти составляли 113,2 млрд баррелей (15,5 млрд тонн). Эту же цифру в Минэнерго повторили в декабре, отметив, что этого стране должно хватить на 40-45 лет.

В начале марта этого года Казахстан решил продлить добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года.