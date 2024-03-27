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Сколько платит Казахстан за транспортировку своей нефти по России, ответил глава Минэнерго

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Нефтяная вышка работает посреди поля
Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg

Глава Минэнерго сегодня на пленарном заседании мажилиса рассказал, сколько Казахстан платит за транспортировку своей нефти по территории России, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий вопрос задал депутат мажилиса Серик Егизбаев в ходе обсуждения проекта закона "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством РК и правительством РФ о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года".

Мажилисмен поинтересовался, сколько наша страна платит за транспортировку своей нефти по территории России.

"Существуют различные тарифы, в том числе система тарифов компаний "Транснефть". Казахстан сейчас осуществляет транспортировку казахстанской нефти только на завод "Шведт" в Германии в согласованных объемах. Мы говорим пока об объеме 1 миллиона тонн. В целом тариф составляет менее 15 долларов США (за тонну – прим. ред.) с учетом транзита по Беларуси", – объяснил Алмасадам Саткалиев.

Напомним, в марте прошлого года бывший министр энергетики Болат Акчулаков выразил мнение, что цена в более 65 долларов за баррель нефти справедлива для Казахстана.

В декабре в эксплуатацию ввели новое нефтяное месторождение Восточный Урихтау – оно расположено в Мугалжарском районе Актюбинской области.

Также представители Министерства энергетики несколько раз отвечали на вопрос, сколько запасов "черного золота" осталось в Казахстане. Так, в сентябре 2023 года подтвержденные запасы по нефти составляли 113,2 млрд баррелей (15,5 млрд тонн). Эту же цифру в Минэнерго повторили в декабре, отметив, что этого стране должно хватить на 40-45 лет.

В начале марта этого года Казахстан решил продлить добровольное сокращение добычи нефти до конца 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2074107-skolko-platit-kazahstan-za-transportirovku-svoey-nefti-po-rossii-otvetil-glava-minenergo/

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